Boşanma aşamasındaki eşi tarafından işyerinde öldürülmüştü: HSK'ye ihmal şikayeti

İzmir'in Bornova ilçesinde işyerinde silahla öldürülen Hülya Şellavcı'nın avukatı ve damadı Ensar Aktürk, kayınvalidesinin ölümünde ihmali olan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu.

Aktürk'ün HSK'ye 25 Ekim'de gönderdiği dilekçede, kayınvalidesinin, eşi Kaffar Yeğin ile İzmir 16. Aile Mahkemesinde boşanma davası bulunduğu, dava açıldıktan sonra 1 Ekim'de Kaffar Yeğin'in kayınvalidesini işyerinde tehdit etmeye başladığı anlatıldı. Ayrıca Hülya Şellavcı Y'nin KADES uygulamasını kullanmaya çalıştığı sırada da fiziksel şiddete maruz kalarak telefonunun kırıldığı belirtildi.

Ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne şikayette bulunulduğu kaydedilen dilekçede, bunun üzerine Yeğin hakkında mahkeme tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında maktulün işyerine, aile konutuna yaklaşamama konusunda lehe önleyici koruma tedbirleri alındığı ifade edildi.

Kaffar Yeğin'in 7 Ekim'de maktulü iletişim araçlarıyla da rahatsız ettiği ve tekrar maktul lehine önleyici tedbir kararı alındığı vurgulanan dilekçede, Kaffar Yeğin'in 8 Ekim'de maktulün işyerine giderek tedbir kararını 3. kez ihlal ettiği aktarıldı.

Dilekçede, Kaffar Yeğin'in 9 Ekim'de iletişim aracıyla maktulü ve damadını öldürmekle tehdit ettiği, bunun üzerine emniyet ile savcılığa müracaatta bulunulduğu bildirilerek şikayetler, deliller, ses kayıtları ve mesaj metinlerinin tazyik hapsi uygulanması talebi ile İzmir 16. Aile Mahkemesine gönderildiği, mahkeme hakiminin 15 Aralık'a duruşma günü verdiği belirtildi.

'Bu açık keyfilik bir insanın ölümüyle sonuçlandı'

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Maktul vekili tarafından ihlallere ilişkin delillerin eklenerek İzmir 16. Aile Mahkemesi dosyasına maktulün hayati tehlikesi bulunduğu, bu durumun gecikmesinin maktul ve ailesi için telafisi imkansız sonuçlar doğuracağı, duruşma açılmasının bu açık deliller karşısında hukuka aykırı olduğu, bu sebeple duruşma açılmaksızın tazyik hapsi uygulanması gerektiği talep edilmiştir. Talep ekine Anayasa Mahkemesinin 2021 yılında yine İzmir'de yaşanan bir aile içi şiddet olayına ilişkin verdiği yaşam hakkı ihlali kararı da eklenmiştir. Aynı gün içinde İzmir 16. Aile Mahkemesince karşı taraf dinlenmeden hürriyeti bağlayıcı ceza verilmemesi gerekçe gösterilerek talep açıkça hukuka aykırı olarak reddedilmiştir. Bu açık keyfilik bir insanın ölümü ile yine bir yaşam hakkı ihlali ile sonuçlanmıştır."

Hülya Şellavcı Yeğin, 22 Ekim'de Bornova ilçesindeki işyerinde silahla öldürülmüş, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin'in cinayet zanlısı olarak yakalanması için çalışma başlatılmıştı.