Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darp edildi, savcılık hâlâ işlem başlatmadı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Irmak Kıvrak Tayoğlu, boşanma sürecinde olduğu Murat Tayoğlu tarafından darp edildi.

Olay, geçen cuma günü, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Üç çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu, boşanma aşamasında olduğu Murat Tayoğlu tarafından yaşadığı site içesinde çocuklarının gözü önünde darp edildi.

Savcılık, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen hiçbir işlem başlatmadı. Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun avukatı Duygu Uyan, koruma kararı olduğunu belirtti ve “Güvenlik kamerası görüntülerine rağmen yaklaşık bir haftadır savcılık tarafından hiçbir işlem başlatılmadı” dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Uyan, şunları söyledi:

"Tüm bu olaylar koruma kararı olmasına rağmen, yaşadığı site içerisinde ve üç küçük çocuğunun gözü önünde gerçekleşti. Müvekkilim hem olay günü hem de sonrasında ölüm tehditlerine maruz kalmış, halen de hem kendisinin hem de çocuklarının hayatı için endişe duyuyor. Savcılık nezdinde yaptığımız şikayetlerimiz ve site içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerine rağmen yaklaşık bir haftadır savcılık tarafından hiçbir işlem başlatılmadı. Çok geç olmadan 6284 sayılı yasanın uygulanarak, koruma kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi ve tutuklama kararı verilmesini bekliyoruz. Kadına karşı şiddetin ülkemizin acı bir gerçeği olduğunu gördüğümüz bu olay bizi derinden yaraladı."

Irmak Kıvrak Tayoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Murat Tayoğlu'nun koşarak site içerisine girip saldırdığı, çevredeki yurttaşların da korktuğu görüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Murat Tayoğlu, Irmak Kıvrak Tayoğlu’nu tehdit etti.