Boşandığı eşini çocuğunun önünde vurdu

Saat 22.00 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen saldırgan boşandığı eşinin evine gitti.

Saldırgan yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı. (İHA)