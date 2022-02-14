Boş tost, boş baklavadan sonra boş gözleme: 10 lira

Artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş tost, boş baklavanın ardından bu kez bir büfede fiyatı 10 TL'den içi boş gözleme satıldığı görüldü.

Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.

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CHP Genel Başkan Başdanışması Deniz Demir, söz konusu büfenin Ocak 2022 tarihli menüsünün fotoğrafını paylaştı. Demir, paylaşımına “Sade baklava ve boş tosttan sonra sade gözleme” notunu düştü.

İçi boş gözleme

Paylaşılan menüde en ucuz gözlemenin 10 TL ile ‘içi boş gözleme' olduğu görülüyor. Beyaz peynirli, ıspanaklı, patatesli gözlemelerin 17 TL'den başladığı, kavurma kaşarlı gözlemenin 33 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.