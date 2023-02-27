Boş rezidanslara yerleştirilen depremzedelerden çıkmaları istendi: 'Mülk sahipleri öyle istiyor'

Depremin vurduğu Malatya'da evleri kullanılamaz hale gelen 30 aile, Arı Yönetim Hizmetleri adlı şirket aracılığıyla İstanbul'a getirildi. Bağcılar'daki Mall of İstanbul ve G Yoo rezidanslarındaki çeşitli boş dairelere yerleştirilen depremzedelere "kendilerini toparlayana kadar" misafir edilecekleri bildirildi.

Depremzedelere 18 Şubat'ta gönderilen mesaj ile bulundukları dairelerden çıkarılmayacakları söylendi ancak 25 Şubat'ta gönderilen yeni bir mesaj ile 10-15 gün içerisinde konutları boşaltmaları istendi. Aralarında hamile, yaşlı ve öğrencilerin de bulunduğu depremzedelere talebin mülk sahiplerinden geldiği aktarıldı, devlet desteği almaları tavsiye edildi.

Mağdur edildiklerini belirten bir depremzede soL'a yaptığı açıklamada "İnsanların gözlerini boyadılar, önlerine her şeyi getirdiler. Bir ay içerisinde normal bir hayata dönmemizi bekliyorlar. Bu normal değil. Bir ayda bir insan kendini nasıl toparlayabilir." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Depremzedelere 18 Şubat'ta gönderilen mesaj

Depremzedelere 25 Şubat'ta gönderilen mesaj

Şirketten depremzedelere: 'Devlet yerleştirsin'

soL'un ulaştığı Arı Yönetim yetkileri depremzedelere konaklama için belirli bir süre belirtmediklerini doğrularken, çıkmalarını talep ettikleri kişileri kamu kurumlarına yönlendirdiklerini aktardı ve şu sözleri kaydetti: "Bu daireler mülk sahiplerinin. Belirli bir süre kapılarını açtılar. Kendilerini toparlamaları için bir süre verdik kendilerine. Yavaş yavaş bu dairelerin teslimatını istiyoruz. Farklı yerlere, yurtlara yönlendiriyoruz. Ama başka bir yere yerleştirmenin sözünü veremiyoruz. Devlet yerleştirsin ya da bu hayrı yapanlar yardımcı olsun. İyilik yap, kötülük bul. Ben burada bunu görüyorum.”

Konutlara yerleştirilen depremzedelerin Bağcılar Kaymakamlığı'na bildirildiği söylense de soL'un ulaştığı Bağcılar Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, kuruma bu yönde bir bilgi verilmediği açıklamasında bulundu.