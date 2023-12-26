'Borsada manipülasyon' operasyonu: Nihat Özçelik ve 8 kişiye gözaltı

Geçmiş dönemde ismi birçok borsa manipülasyonuna karışan Nihat Özçelik ve beraberindeki 8 kişi bu sabah gözaltına alındı.

Patronlar Dünyası'ndan Ulaş Yıldız'ın haberine göre; "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj, tehdit, manipülasyon" suçlarından gözaltına alınan Özçelik'le ilgili operasyon kapsamında birçok ismin de devam eden süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

Borsa, emniyet, yargı üçgeni

Borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülen Özçelik, çok kısa sürede milyar dolarlık servete ulaştı. Birçok kez borsada işlem yasağı cezası alan Özçelik’in borsadaki yükselişinin arkasında borsa, emniyet ve yargı üçgeninde kurduğu düzen olduğu iddia ediliyor.

Özçelik'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emniyet, yargı bağlantılarıyla rakiplerini sindiren, ortadan kaldırmak için gözaltına aldırıp dava açtırdığı da iddialar arasında.

Taşkesenlioğlu döneminde büyüdü

Özçelik’in yükseliş dönemi SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun başkanlık dönemine denk geliyor. SPK Başkanı Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi olan AKP eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi THK Ünversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile gizli ortak olduğu ileri sürülen Özçelik’in, bu dönemde 13 şirketin halka arzını gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

Özçelik’in Ban’ın düğününde çekildiği fotoğrafları da ortaya çıkmış, bu dönemde borsada birçok usulsüz işlem yaptığı iddia edilmişti.

Özçelik’in en büyük işlerinden birinin de PAMEL şirketi olduğu belirtiliyor. Investco Verusa, PAMEL’i 21 milyon TL’ye satın almış, PAMEL’in değeri 1,5 yılda 500 kat artarak 7 milyar TL’ye çıkmıştı. PAMEL’in hisseleri de bir anda 50 kuruştan 250 TL’ye çıkmıştı.

'Tecavüz, şantaj ve tehdit' suçlaması

Özçelik hakkında eski sekreteri ve aynı zamanda sevgilisi olduğu belirtilen Sibel İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na "tecavüz, şantaj ve tehdit" suçlamasıyla şikâyette bulundu.

Başsavcılığa verilen dilekçede "Özçelik’in bazı hakim ve savcıları kullanarak eski asistanını düzmece bir dosyayla hapse attırdığı ve cezaevine gönderdiği, avukatlar aracılığıyla tehdit ederek çıkar sağlamak ve asistanını korkutmak istediği" iddia edildi.

Öte yandan Verusa Holding’in gerçek sahibinin Özçelik olduğu iddiasının dosyaya giren başlıklar arasında olduğu öğrenildi. Sibel İ. Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasında şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunu ve SPK’ya bu durumu bildireceğine dair telefon konuşması bilirkişi raporunda yer aldı. SPK, soruşturma için tapelerin deşifresini istese de mahkeme bunu reddetti.