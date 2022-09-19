Borsada kayıp yüzde 5’e çıktı, yine devre kesici uygulandı

BIST 100 endeksinde satışların derinleşmesiyle devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'un konuya dair yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada "Saat 17:07:30 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Bankacılık endeksi yüzde 8 düştü

İşlemler Pay Piyasası’nda saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağı belirtilirken BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

BIST-100 Endeksi'nde bugün kayıplar yüzde 5'e ulaştı, endeks böylece 2 Eylül'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 8 düştü. Bankacılık endeksinde 5 günlük kayıp yüzde 34'e ulaştı.

Devre kesici nasıl işler?

Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Borsada devre kesici uygulamasıyla yatırımcıların ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunacağı öne sürülüyor.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.