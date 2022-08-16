'Borsa İstanbul'da hisse senetlerinde manipülasyondan, şantaja iddialar havada uçuşuyor'

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, "Borsa İstanbul'dan otel odalarına uzanan siyaset ve magazin soslu karanlık bir hikaye… Hisse senetlerinde manipülasyondan, iş insanlarına şantaja kadar uzanan iddialar havada uçuşuyor. Borsa İstanbul'da 'hisseleri manipüle eden şebeke' iddiası dallandı, budaklandı…" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "Petrokent Turizm (PKENT) hisse senetlerinde şüpheli bulunan fiyat hareketleriyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) harekete geçirenbir olay, yatak odasına kadar uzandı. Şirketin hisse hareketlerini incelediğimde; PKENT hisselerinin bir yılda ulaştığı en yüksek fiyat 870 TL.Yıl içinde 77.5 TL'ye kadar düşmüş. 15 Ağustos saat 12.22 itibarıyla 137.30'den işlem görüyor.Hissenin yıllık ortalama değeri de 136 TL. Yetkililerden aldığım bilgiye göre, Borsa İstanbul (BIST) bu fiyat hareketleriyle ilgili bulguları Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş. SPK gerekli gördüğünde, ilgililerin banka hesaplarından şirketlerine kadar her noktada derinlemesine inceleme yapar ve “şüpheli bir işlem” saptarsa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı “borsa manipülatörü” olarak suçlanan iş insanıyla ilgili basına yansıyan “şantaj ve taciz” iddiasını soruşturdu. Şantajcı olarak adı geçen iş insanı “savcılık ifadesinden sonra”, işbirliği içinde olduğu iddia edilen kadın ise 17 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Borsa'da “manipülasyon” haberlerinin alt başlıkları, burada ayrıntılarıyla aktarmak istemeyeceğim “çirkinlikte” suçlamalar içeriyor.Bu iddiaların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna yargı verecek" ifadesini kullandı.