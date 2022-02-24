Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 7,59 azalışla 1.862,94 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,69 ve holding endeksi yüzde 8,74 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 9,62 ile ulaştırma oldu.

Açılışın ardından Borsa İstanbul'da, endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve borsa pay piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durduruldu.