Borrell: Ukrayna çatışmayı sona erdirmek için koşulları belirlemeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çatışmayı sona erdirmek için koşulları belirlemesi gereken tarafın Ukrayna olduğunu söyledi.

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan makalesinde Josep Borrell, "Ukraynalılar ve sadece onlar, dünyanın gelecekteki koşullarını belirlemekten sorumlu olacak" dedi.

Avrupa Birliği'nin ilk kez çatışmaların olduğu bir ülkeye askeri yardım yaptığını belirten AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın "askeri ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesi" ve desteğin güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Josep Borrell, Avrupa'nın bağımsızlığını ve güvenliğini tehdit eden Rusya'ya yönelik enerji ve ekonomik bağımlılıklardan kurtulmak için çalışmalara devam edileceğini ve Rusya karşıtı yaptırımların da süreceğini sözlerine ekledi.