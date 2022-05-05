Borrell: Gezi davası kararı sadece Türkiye'nin iç meselesi değildir

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Gezi davasında alınan kararları eleştirerek, kararın sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını, Avrupa Birliği'nin temel kriterlerine aykırı olduğunu ifade etti.

'Türkiye'de sivil toplum için tüyler ürpertici bir uyarı'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "İçinde bulunduğumuz zorlu zamanlarda, başta insan hakları olmak üzere evrensel değerleri korumak ve yaşatmak her zamankinden daha önemli." diyerek başladığı konuşmasında, 25 Nisan'da Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkında alınan kararların üzücü olduğunu dile getirdi. Borrell, "İstanbul Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Aralık 2019 tarihli kararının tespitlerini tamamen yok sayıyor ve Türkiye'de sivil toplum için daralan alan konusunda tüyler ürpertici bir uyarı gönderiyor." dedi.

Avrupa Konseyi'nin ihlal prosedürü başlattığını söyleyen Borrell, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yineledi ve Gezi davasındaki kararların Türkiye'deki temel haklardaki gerilemeye işaret ettiğini söyledi.

'Dava aşırı derecede politize edildi'

Borrell, "Bu davanın ağır bir şekilde politize edilmesi son derece rahatsız edici. Türk yargısının sistematik bağımsızlığının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Konsey, insan hakları savunucularının hedef alınmasının Türkiye'nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterme yükümlülüğüne aykırı olduğunu defalarca belirtti." dedi.

'Bu trajik sonuç sadece Türkiye'nin iç meselesi değildir'

Gezi davasındaki kararların sadece Türkiye'nin iç meselesi olmadığını söyleyen Borrell, "Bu trajik sonuç sadece Türkiye'nin iç meselesi değildir. Bu, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve Türkiye'nin katılmak istediği Avrupa Birliği'nin temel değerleri ile ilgilidir." dedi.

Josep Borrell, "Avrupa'nın Türkiye ile diyalogunda hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunu güçlü bir şekilde gündeme getirmeye devam edeceğini" söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.