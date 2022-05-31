Borrel: AB askeri güç olmalı

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika sorumlusu Josep Borrel, bloğun büyük bir askeri güce dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Borrel, “Ukrayna ihtilafından öğrendiğimiz şey, ticaretin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir sivil toplumun yeterli olmadığıdır. AB de ciddi bir askeri güç olmalı” dedi.

Bu bağlamda AB ülkelerine NATO üyelerini örnek olarak takip etmeleri ve savunma harcamalarını artırmaları çağrısında bulunan Borrel, “Savunma ulusal bir yetkinliktir. Daha fazlasını yapmalıyız. Askeri bütçelerimizi koordineli bir şekilde artırmalıyız” dedi.

Josep Borrell, bu ayın başında Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine, Brüksel'in Ukrayna'daki "Rus savaş makinesini zayıflatmak" istediğini, ancak Moskova ile doğrudan bir çatışma istemediğini söylemişti.