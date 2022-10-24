Boris Johnson yeniden başbakanlık için yarışmayacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 45 gün süren görevinden istifa etmesinin ardından eski Başbakan Boris Johnson'un yeniden Muhafakar Parti liderliği ve başbakanlık için haftasonu yaptığı girişimler sona erdi, Johnson Muhafazakar Parti liderliği için yarışmayacağını resmen duyurdu.

Boris Johnson'ın bu açıklamasının ardından Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın Muhafazakar Parti'nin başına geçerek ülkenin yeni başbakanı olması ihtimali güçlendi.

Temmuz ayında görevden alınan Johnson ardılı Liz Truss'ın istifasının ardından Karayip gezisini yarıda kesmiş ve ülkeye dönerek haftasonunu yeniden Muhafakar Parti liderliğine soyunmak için destek arayışıyla geçirmişti.

Johnson Pazar akşamı yaptığı açıklamada parti liderliğine aday olmak için gereken 100'den fazla Muhafazakar Partili vekilin desteğini aldığını duyurdu. Ancak bu sayı Sunak'a verilen desteğin altında kaldı. Johnson "Parlamentoda birleşmiş bir parti olmadığı takdirde etkili bir şekilde yönetemezsiniz" diyerek parti liderliği için yarışa girmeyeceğini açıkladı.