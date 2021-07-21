Borçlunun mallarına el koyan devlet bankaları gayrimenkul zengini oldu

Kredi borçlarını ödeyemeyen yurttaşların taşınır ve taşınmaz mallarına el koyan Ziraat, Vakıf ve Halk bankası gayrimenkul zengini oldu. Üç devlet bankasının alacaklarına karşılık el koyduğu ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan vererek satışa çıkardığı taşınmazların sayısı 3 bin 780’e ulaştı.

CHP İzmir milletvekili Atila Sertel, devlet bankalarının icra yoluyla sattığı taşınır ve taşınmaz mal sayısını açıkladı. Sertel, “Son dönemde bankalardan çekilen tüm kredilerde artış var. Kredilerde artış var ancak ekonomik durgunluktan dolayı da ödemelerde aksaklıklar söz konusu. Vatandaş kredi çekmiş ödeyememiş, bankalarda ipoteklerini devreye alarak vatandaşın malına el koymuş. Ziraat Bankası’nda satılık bin 761, Halk bankasında bin 459, Vakıfbank’ta 560 olmak üzere devlet bankalarının satışa çıkardığı taşınmaz sayısı 3 bin 780’e ulaşmış. Ekonomimiz iyi diyenlerin önce icra dosyası sayısına sonra da icra yoluyla satılık taşınır, taşınmaz sayısına bakmasını tavsiye ediyorum. Görünen o ki halk fakirleşiyor, bankalar zenginleşiyor” dedi.

Ziraat'ten satılık tarlalar

Çiftçiyi desteklemek için kurulan Ziraat Bankası’nda kurumsal kredilerin birinci sırada, bireysel kredilerin ikinci, tarımsal kredilerin ise üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Sertel, Ziraat Bankası’nın çiftçinin bankası olmaktan çıkarak tüpçünün, zenginin bankası konumuna düştüğünü söyledi.

Ziraat Bankası’nın çiftçiye kredi verirken bin dereden su getirdiğini, çiftçinin tarlasına, traktörüne el koyarken ise affetmediğini dile getiren Sertel, “Ziraat Bankası’nın satılık ilanlarına baktığımızda 854 adet tarla olduğunu görüyoruz. Çiftçinin dostu olması gereken banka, çiftçinin ekip biçeceği tarlaya el koyuyor, çiftçiye üretimden el çektiriyor. Tarlasını, traktörünü alarak onu ekemez, biçemez hale getiriyor. Bu mudur çiftçiyi desteklemek? Elinde en fazla taşınmaz olan banka Ziraat Bankası. 10 apartman, 402 konut, 375 işyeri ve ticari işletme, 107 muhtelif arsa ve 854 tarla olmak üzere toplamda bin 761 taşınmazı satılığa çıkarmış” diye konuştu.

Ziraat Bankası’nın satışa çıkardığı taşınmazların il bazında 180 adet ile Mardin’in birinci sırayı aldığını vurgulayan Sertel, 179 adetle Konya’nın ikinci, 107 adetle Şanlıurfa’nın üçüncü, 59 adetle Mersin’in dördüncü, 42 adetle Kilis’in beşinci, 41 adetle de Kahramanmaraş’ın altıncı sırada yer aldığını söyledi.

Halk Bankası'ndan satılık bağ, bahçe, besi çiftlikleri

Halkbankası’nın ilan yoluyla satışa çıkardığı taşınmaz sayısının bin 459 adet olduğunu belirten Sertel, şu bilgileri verdi:

“Halkbankası bugün itibarıyla 630 konut, 561 işyeri, 124 arsa, 140 tarla, bağ, bahçe, 3 besi çiftliği ve ahır, 1 adet de turistik tesis olmak üzere bin 459 taşınmaz satıyor. Adet bazında en çok satış yapılan il Trabzon. Trabzon’u Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay takip ediyor. Tıpkı Ziraat Bankası gibi tarlalara el koyan Halkbankası, bağ, bahçe yanında Mersin, Samsun ve Ankara’da besi çiftlikleri de satıyor. Çiftçinin elinden tarlasını, üreticinin elinden hayvanını alarak onları iyiden iyiye üretmez hale getiriyor.”

Doğu illeri ilk sırada

Devlet bankaları arasında 570 satılık ilanıyla Vakıfbank’ın son sırada yer aldığını anlatan Sertel, 419 konut, 113 işyeri, 38 adet de arsa olmak üzere Vakıfbank’ın toplam 570 adet taşınmaz sattığını açıkladı. Sertel, “Vakıfbank’ın satılık ilanlarında da doğu illerinin ilk sıralarda yer alması dikkati çekiyor. Büyükşehirlerin yanı sıra Mardin’de 31 adet, Diyarbakır’da 34 adet, Batman’da ise 22 adet taşınmaz Vakıfbank tarafından satılıyor. Yine Vakıfbank Van’da 50 odalı bir otel, Adana’da besi çiftliği de satıyor” dedi.