Borç içindeki AKP'li Fatih Belediyesi, Ensar Vakfı'na binlerce lira ödedi

İstanbul'da AKP’li Fatih Belediyesi’nin Ensar Vakfı’na binlerce lira ödediği, milyonlarca liralık ihaleleri de yandaş şirketlere verdiği açığa çıktı. Ayrıca, borç batağındaki belediyelerden biri olan Fatih Belediyesi, nüfusu yaklaşık 400 bin olmasına rağmen yurttaşlara milyonlarca SMS atarak para saçtı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fatih Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı şerh raporu hazırlayan CHP’li Meclis Üyesi Recep Önem, belediyenin harcamalarını ortaya çıkardı. CHP’li Önem’in raporuna göre, Fatih Belediyesi’nin 2020 yılı kısa ve uzun vadeli borç toplamı 476 milyon 801 bin TL’yi buldu. Raporda, belediyenin milyonlarca liralık borcuna karşın savurganlığa devam ettiği ve yeni kaynak yaratamadığı vurgulandı.

Ensar'a binlerce lira ödendi

CHP’li Önem’in hazırladığı raporda, “İşlem Yapılması Gereken Dosyalar” başlıkla bölümde Karaman’daki öğrenci yurdunda kalan çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen gerici Ensar Vakfı’na binlerce lira ödediği belirtildi. Belediyenin Kültür Müdürlüğü, tasarım ve güzel sanatlar hazırlık kursu vermesi için Ensar Vakfı’yla anlaştı. Belediye kasasından Ensar Vakfı’na 36 bin 864 TL + KDV ödendiği ve “Eğitimlerin nerede, kimlere ve ne zaman verildiğinin tespit edilemediği belirtildi. Raporda, “Kamu yararı oluşmadığı kanaati oluştuğundan harcamaya ilişkin işlem yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Kültür Müdürlüğü’nün süsleme ve organizasyon alımı adı altında 60 bin TL’den fazla harcama yaptığı, Fatih ilçesinin nüfusunun 396 bin 594 olmasına rağmen 2020 yılında belediyenin 27 milyondan fazla SMS gönderdiği binlerce lira harcadığı açıklandı.

Kahvaltılara binlerce lira

Fatih Belediyesi 2020 yılında düzenlediği kahvaltılı etkinler için de binlerce lira harcadı. Belediye, Yavuz Sultan Anma Programı için 28 bin 500 TL +KDV, Yedikule Hisarı kahvaltı organizasyonu için 24 bin 375 TL+KDV, Yedikule Hisarı Dünya Mimarlar günü etkinliği için 25 bin 625 TL+KDV olmak üzere üç etkinlik için toplam 78 bin 500 TL+KDV harcadı.

Belediyenin eğitim ve organizasyon hizmeti alımı ihalesini de 5 milyon 969 bin TL+KDV bedeliyle eski AKP milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın ortağı olduğu AZ Reklam Basım Organizasyon ve Turizm Şirketi’ne verildi. Şirketin ortağı Bolcan aynı zamanda da AKP İstanbul il delegesi.

AZ Reklam firması önceki yıllarda AKP'li belediyelerden aldığı organizasyon ihaleleriyle dikkat çekmişti. AKP’li Bolcan’ın ortak olduğu şirketin son 10 yılda AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerin tutarı da 70 milyon TL'yi aştı.

Yandaş şirkete 27 milyon liralık ihale

Raporda, Fatih Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Fatih ilçesi 2’nci bölge (Marmara ve Eminönü)kent temizliği işinde kullanılmak üzere araç kiralama ihalesi” adı altında düzenlediği ihaleye ilişkin de bilgilere yer verildi. Milyonlarca liralık ihalenin tam 27 milyon 175 bin TL’ye Akmercan Turizm Şirketi’ne verildiği belirtildi. Şirket, birçok kamu kurumu, üniversite ve AKP’li belediyeden ihale almasının yanı sıra uzun süredir Cumhurbaşkanlığı’na araç kiralamasıyla da biliniyor.