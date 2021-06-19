Borç batağındaki AKP'li belediyeden Bilal'in vakfına yarım milyonluk kıyak

İstanbul’da borcu her yıl katlanarak artan ve borç batağındaki belediyeler arasında yer alan AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin yıllardır aynı şirketlere ihale verdiği, TÜGVA’nın binlerce liralık kirasını ödediği ve tekerlekli sandalye bütçesini hiç kullanmadığı açığı çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin borcu her yıl milyonlarca lira katlanarak artıyor. Belediyenin 2016 yılında 109 milyon TL olan borcu, 2020 yılı sonunda 221 milyon TL’yi aştı. Belediyenin sadece kamuya olan, vergi ve SGK gibi borçlarının tutarı ise yaklaşık 50 milyon TL.

Bayrampaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan, Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan binanın da kirasını ödüyor. Belediye kasasından yurt binası için her ay 44 bin 301 TL ödeme yapılıyor. Bina için ödenen kiranın yıllık tutarı ise 530 bin TL’yi geçiyor.

Öte yandan AKP’li belediye, geçen yıl 690 bin 551 TL tutarındaki kira gelirini kiracılarından tahsil edemedi. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sis Tarım adlı bir şirkete, 2012 ile 2020 yılı arasında toplam 10 ayrı ihale vererek 8 milyon 896 bin TL ödedi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise aynı dönemde Özbek Otomotiv isimli şirkete tam 9 ayrı ihale vererek 6 milyon 567 bin TL ödedi.