Bombalı saldırıyla ilgili hedef gösterilen avukat can güvenliği nedeniyle adliyeden çıkmıyor

Müvekkiliyle karakolda olduğu halde bombalı saldırıyla ilgili hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun, tehditler üzerine can güvenliği için savcılıktan çıkmıyor. Zafer Partili Adem Taşkaya'nın saldırının faili olduğunu iddia ederek hedef gösterdiği avukat Jiyan Tosun suç duyurusunda bulunacak.

T24'ten Canan Yıldız'ın haberine göre Zafer Partili Adem Taşkaya, Twitter hesabından İstiklal Caddesi’ne bombayı koyduğu iddia edilen kadının fotoğrafını paylaştı. Taşkaya fotoğrafın üstüne bombayı koyan kişinin avukat Jiyan Tosun olduğunu yazdı. Taşkaya bir süre sonra söz konusu tweetini sildi. Ama başka hesaplar da paylaştı, gerçeğe aykırı iddia artık yayılmış, Whatsapp gruplarında dolaşıma sokulmuştu. Üstelik Jiyan Tosun'un kimlik bilgilerinin yer aldığı fotoğraf da eklenerek.

Taşkaya'nın sildiği twit şöyle:

Jiyan Tosun, olayın olduğu sırada Küçükçekmece Karakolu'nda bir müvekkilinin işlemlerine ediyor, olaylardan habersiz avukatlık mesleğini icra ediyordu.

1990'larda gözaltında kaybedilen Fehim Tosun'un kızı olan Jiyan Tosun, insan hakları mücadelesini avukat olarak yürütmek için hukuk okuyan, İnsan Hakları Derneği'nin avukatlarından bir isim.

Hedef gösterildiği için tehditler alan, can güvenliği olmayan Jiyan Tosun, bu gelişmeler karşısında savcılığa suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gitti. Savcıya ulaşamayan Tosun, can güvenliği olmadığı için adliyeden çıkmayacak.

Canan Yıldız, Eren Keskin'in de Türkiye ve Türkiye dışından açılan telefonlardan arandığını, ölüm tehditlerini aldığını, tecavüz tehditlerinin edildiğini ifade ettiğini belirttiği haberinde, Keskin'in "Neden seçildiğimizi bilmiyorum ama benim de Jiyan'ın da şu an itibariyle can güvenliğimiz yok" dediğini aktardı.