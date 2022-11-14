Bombalı saldırı şüphelisini görenler konuştu: Çocuk ayrıntısı dikkat çekti

Beyoğlu'nun merkezi İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcıyla gerçekleşen saldırının şüphelisi olduğu belirtilen Ahlam Albashır'ın yakalanması için başlatılan soruşturmada geliş gidiş güzergâhlarını gören bin 200 güvenlik kamerası incelenmişti.

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine gittiğini tespit etti. Konfeksiyon atölyesi olarak kullanılan iş yerine gece geç saatlerde operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de bir evde olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından yakalandı.

'Yanında ufak bir çocuk vardı'

DHA'ya konuşan mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk. 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dünde gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler" dedi.

Bir başka mahalle sakini de saldırı şüphelisinin, zaman zaman markete gelerek alışveriş yaptığını ifade etti.