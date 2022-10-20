Bombacı 'Samandağ' karakterine tepki: 'Bu bir tesadüf mü?'

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, bir televizyon kanalında yayımlanan dizide, bombacı karakterin adının "Gani Samandağ" olmasını eleştirerek, "Toplumu ayrıştıran ve kamuoyu önünde Samandağ'ın imajını zedeleyen bu yaklaşım asla kabul görmez." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Teşkilat" adlı dizide, bombacı karakterine, Hatay'ın Samandağ ilçesinin isminin verilmesinin ilçe halkını çok rahatsız ettiğini söyledi.

"Bu bir tesadüf mü?" sorusunu yönelten Topal, "Bu bir tesadüfse dizinin senaristi ve yönetmeni çok cahildir eğer değilse en hafif tabiriyle kötü niyetlidirler." görüşünü savundu.

Topal, sanatçıların insanları birleştirici mesajlar vermesi gerektiğini dile getirerek, "Samandağlılar vatanına, milletine, devletine aşık, bağlı olan insanlardır. Bu tür subliminal mesajlar verilerek, toplumsal hafızaya ne yerleştirilmeye çalışılıyor. Toplumu ayrıştıran ve kamuoyu önünde Samandağ'ın imajını zedeleyen bu yaklaşım asla kabul görmez." değerlendirmesini yaptı.

Topal, kanal yöneticilerinin, dizinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeninin Samandağ halkından özür dilemesi gerektiğini ifade etti. (AA)