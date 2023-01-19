Bomba Sinan Ateş iddiası: 'Katiline yüz değişikliği yapıldı, büyükelçilik üzerinden kaçırıldı'

Gazeteci Serdar Akinan Sinan Ateş cinayetine ilişkin ses getirecek bir iddiada bulundu. Akinan ''katil zanlısının Türkmen Dağı'na oradan da yurtdışına kaçırıldığını'' ileri sürdü.

Serdar Akinan "Katil zanlısı, mobeselerin olmadığı yerden alınarak diplomatik araçla çok büyük bir ülkenin büyükelçiliğe götürülüyor, bilgisini aldım'' dedi

Akinan "Büyükelçilikte estetik operasyon geçiriyor. Yüz değişikliği yapılıyor" iddiasında bulundu.

Akinan kaynağının ''başka suikastlerin de olabileceğini söylediğini'' söyledi.