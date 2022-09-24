Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köyün suyunda bakteri tespit edildi

Bolu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği 148 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde hastaneye sevk edilen vatandaşların tetkiklerinde VTEC isimli bakteri tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı’nda başlayan zehirlenme vakalarının ardından bir kişi yaşamını yitirirken 148 kişide hastaneye kaldırılmıştı. Kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edilen vatandaşlardan bazıları böbrek yetmezliği nedeniyle günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

İHA'nın haberine göre, çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alınan bazı vatandaşların yapılan tetkiklerinde vücutlarında hayvansal atıklardan insana bulaşan VTEC bakterisine rastlandı.

Sığır ve koyunların bağırsaklarında bulunan VTEC bakterisinin karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve akut böbrek yetmezliğine neden olduğu, bakterinin sulara karışan hayvansal atıklar ya da bu atık sularla sulanan meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile insanlara bulaştığı belirlendi.

Köylülerin kullandığı suya bu bakterinin nasıl bulaştığının tespit edilmesi için uzman ekiplerin araştırma yapacağı öğrenildi.

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