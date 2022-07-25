Bolu'da içme suyu zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi

Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran yurttaşların sayısı Bolu Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre 141 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, "87 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 53 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

Kurban atıkları ve sel suları iddiaları

Zehirlenmelere neyin neden olduğu konusunda farklı iddialar bulunuyor.

Kurban atıklarının şebeye karışarak zehirlenmelere neden olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca önceki günlerde meydana gelen sel sularının içme suyuna karışmasının zehirlenmelere neden olduğu iddia edildi.

Temizlik çalışmaları

Öte yandan köyün içme suyunu karşılayan kaynaklarda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Su deposunun paslanan boru sistemi değiştirildi. 400 hanelik köye kontrollü olarak su verilmeye başlandı.