Bolu'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki çocuk "karın ağrısı" şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı.

Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu çocuğu istismara maruz bırakan O.Ö. gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki çocuk ise koruma altına alındı.