Bolu Dağı İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 karayolu Elmalık mevkiinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini ya da yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor. (İHA)