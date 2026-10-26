Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.10.2026 , 11:55
Bolu Belediyesi’ne yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.
Operasyon düzenlendi
Bolu Belediyesi’ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı.
Gözaltına alınan dört kişi, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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