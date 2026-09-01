Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 7 ilde 22 gözaltı kararı

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ödeme yapıldığı iddia edildi. Bolu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.