Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 7 ilde 22 gözaltı kararı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.09.2026 , 09:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 , 11:32
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi.
Hürriyet'teki habere göre, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirtildi.
Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı.
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