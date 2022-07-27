Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan zehirlenmelerle ilgili açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yuva köyünde meydana gelen, 141 kişinin hastanelik olduğu bir kişinin de hayatını kaybettiği içme suyu kaynaklı zehirlenmelerle ilgili açıklama yaptı. Özcan, Bolu İl Özel İdaresi'nin kusurlu olduğunu söyledi.

Sözcü'ye konuşan Özcan, Bolu İl Özel İdare yetkililerinin açık bir ihmali olduğunu belirterek, "Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hakkında soruşturma başlatılmasını talep ettim. Aynı olay bizim su verdiğimiz bir bölgede meydana gelseydi, bu soruşturmalar başlatılmıştı. Belki şu anda beni bu görevden dahi almışlardı. Ama Özel İdare olunca, ne vali ne milletvekilleri sesini çıkartıyor. Ölümle sonuçlanan bu olay nedeniyle ne de Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor" dedi.

"Ben bu çağrımı yeniliyorum" diyen Özcan, "Bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum. Bu olay kapatılamaz" ifadelerini kullandı.