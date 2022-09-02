Bolu Belediye Başkanı Özcan: Eşimle uğraşmaya devam ederlerse iş farklı noktalara gider

Bolu Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının ilki dün Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Özcan toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yapan eşi Meral Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle müfettiş soruşturması geçirdiğini ve kınama cezası aldığını söyledi.

‘Gözdağı veriyorlar'

Duvar'da yer alan habere göre Meral Özcan’ın sosyal medya paylaşımlarının çıktılarını gösteren Özcan, “Sürekli soruşturma geçiriyoruz. Ankara’daki bazı zavallılar korkutacağını zannediyor. Ama beni üzen, kahreden bir konuyu anlatmak istiyorum. Benimle uğraşıyorsunuz, benim sözlerim rahatsız ediyor. Eşim öğretmen. Eşime müfettiş gönderiyorlar. Eşimden ne istiyorsunuz? İki tane uyduruk paylaşım yüzünden kınama cezası veriyorlar. Gözdağı veriyorlar. Kardeşim benim eşimle niye uğraşıyorsun? Kim uğraşıyor?” dedi.

‘Gelsinler benimle uğraşsınlar'

Meral Özcan’ın yaptığı paylaşımlar hakkında bilgi veren Özcan, “Covid döneminde Sayın Cumhurbaşkanı 10 TL’niz yeter diye bir bağış kampanyası başlatmıştı. Sarayın şatafatını gösteren bir paylaşımı paylaşmış. Türk eğitim sistemi ile ilgili bir paylaşım yapmış. Bir de Kılıçdaroğlu ile resmi varmış eşimin. Ben de varım o resimde. Kılıçdaroğlu, benim genel başkanım. Bolu’ya eşli olarak gelmiş, tabi ki biz de eşli olarak karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Eşi üzerinden kendisinin sindirilmeye çalışıldığını kaydeden Özcan, “Şu iki tweet yüzünden beni sindirmek adına eşimle niye uğraşıyorsunuz? Sedat Peker’in eşine ve çocuklarına bir saygısızlık yapıldı diye adam dünyayı ayağa kaldırdı. Bu hadsizliği kimse yapmasın. Ne yapmak istiyorsunuz? Buradan uyarıyorum. Eşimle uğraşmaya devam ederlerse iş farklı noktalara gider. Benim bir yere kaçtığım yok. Gelsinler benimle uğraşsınlar” diye konuştu.