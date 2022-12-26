Bolsonaro yanlısı 'işadamı'ndan bombalı saldırı girişimi

Brezilya'da görev süresi sona eren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen bir işadamı, Cumartesi günü bir bombalı saldırı girişiminin ardından yakalandı. 54 yaşındaki George Washington de Oliveira Sousa, bombalı saldırı yapmaktaki amacının Lula da Silva'nın göreve gelmesini engellemek ve kaos çıkarmak olduğunu kaydetti.

Pazar günü, Brezilya'nın göreve gelecek kabinesinin Adalet Bakanı Flavio Dino, aşırı sağcı militanlar tarafından gerçekleştirilecek saldırı olasılığı nedeniyle, Lula da Silva'nın göreve başlayacağı 1 Ocak'taki yemin törenine ilişkin güvenlik prosedürlerinin güçlendireceklerini duyurdu.

Dino, "Güvenliği güçlendirmek için tüm prosedürler yeniden değerlendirilecek. Teröristlere ve isyancılara karşı mücadele yoğunlaştırılacaktır. Demokrasi kazandı ve kazanacak” dedi.

'Brezilya'da komünizmin kurulmasını önlemek için'

Öte yandan gözaltına alınan 54 yaşındaki saldırganın Para eyaletinde yaşadığı ancak 12 Kasım'dan beri, Bolsonaro destekçilerinin Brezilya ordusundan bir darbe düzenlemesini talebiyle Brasilia'daki Ordu karargahının önünde kamp kuranlar arasında olduğu belirtildi.

Saldırgan George Washington De Oliveira Sousa, saldırının Lula da Silva'nın seçimlerdeki zaferini tanımayan diğer kampçılarla ortaklaşa planlandığını itiraf etti.

Bombacının evinde ayrıca cephanelik bulundu.

Yerel kaynaklar tarafından yayınlanan ifadesine göre George Washington De Oliveira Sousa, "Diğer protestocularla birlikte Silahlı Kuvvetlerin müdahalesini ve Brezilya'da komünizmin kurulmasını önlemek için sıkıyönetim ilanını kışkırtmak için bir plan yaptım."

Aşırı sağcı işadamı, "Beni silahlanmaya motive eden şey, her zaman vatandaşların silahlanmasının önemini vurgulayan Başkan Bolsonaro'nun sözleriydi" dedi.

Öte yandan Flavio Dino ise yaptığı açıklamada söz konusu olayın Brasilia'daki 'Vatanperver Kampları'nın "Teröristler için kuluçka merkezi haline geldiğini kanıtladığını" kaydetti.