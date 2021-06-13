Bolsonaro, motosiklet mitinginde maske takmadığı için 110 dolar para cezası aldı

Brezilya Cumhurbaşkanı faşist Jair Bolsonaro, Sao Paulo sokaklarında binlerce motosikletliye eşlik ederken belediye pandemi yasalarını ihlal ederek maske takmadığı için para cezasına çarptırıldı.

Sao Paulo eyalet hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2020'den bu yana halka açık alanlarda maske zorunluluğu getiren bir hükmü ihlal edenlere yaklaşık 110 dolar para cezası veriliyor. Yerel yönetim verilerine göre Bolsonaro yanlısı mitinge yaklaşık 12.000 motosikletli katıldı.

Virüsle mücadele etmek için ülkede getirilen kısıtlayıcı önlemleri defalarca ihlal eden ve birkaç kez virüsü birkaç kez kaptığını iddia etmesine rağmen, tehlikesini ve zaman zaman varlığını alenen inkâr eden Covid-19 inkârcısı Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun yanı sıra ülkenin altyapı bakanı Tarcisio Gomes, çevre bakanları Ricardo Salles ile bilim ve teknoloji bakanı Marcos Pontes da aynı mitingde maske cezası aldı. Bunların yanı sıra gösterilere katılan diğer beş milletvekili, ayrı bir açıklamaya göre halka açık etkinlikte maske takmadıkları için cezalandırıldı.

Bolsonaro yaptığı konuşmasında aşılanmış insanların maske takmalarına gerek olmadığını iddia etti. Bolsonaro, "Bu öneriye kim karşı çıkıyorsa, bilime inanmadıkları için, çünkü aşılanırlarsa virüsün bulaşmasının hiçbir yolu yoktur" dedi.

Ancak aşılar şahsı enfekte olmaktan ziyade hasta olmaktan korumayı amaçlıyor. Maskelerse kullanıcıyı korumaktan çok virüsün başkalarına bulaşmasını engellemekte etkinliğe sahip.