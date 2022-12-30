Bolsonaro destekçileri, Pelé'yi anmak için yarıya indirilen bayrakları 'iç savaş ilanı' sanıp kutladı

Brezilya'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz saatlerde 'avukatlarının tavsiyesi üzerine' ülkeyi terk etmişti. Görev süresinin 2 gün sonra sona ermesi beklenen Bolsonaro, ABD'ye doğru yola çıktı.

Öte yandan Bolsonaro'nun 'kaçmadığını' ve ülkeyi terk ettiği yönündeki haberlerin 'yalan haber' olduğunu savunan Bolsonaro destekçileri Brezilya Ordusu'nun başkentteki karargâhı önünde kurdukları kampları bir süre daha terk etmedi.

Brezilya Ordusu'ndan darbe yapmasını talep eden Bolsonaro destekçileri, Askeri Komutanlıkta, ulusal bayrağın yarıya indirilmesini "İç savaş ilanı" sanarak sevinç çığlıkları atmaya başladı.

Bir Bolsonaro'cunun "Bayrak yarıya çekildi! Sorumlu Tanrı'dır." diye bağırdığı görüldü.

Ancak bayraklar, "Pelé" olarak bilinen büyük futbolcu Edson Arantes do Nascimento'nun anısına ilan edilen yas doğrultusunda yarıya çekildi.

Dün yaşamını yitiren "Pelé" için bugün ülkesinde ulusal yas ilan edildi.