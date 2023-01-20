Bolsonaro 'bir süre daha' ABD'de kalmaya karar verdi

Brezilya medyasının bildirdiğine göre, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro "en azından Şubat ayının sonuna kadar" ABD'de kalmaya karar verdi.

Brezilyalı dövüşçü Jose Aldo'nun ABD'nin Florida eyaletindeki evinde kalan Bolsonaro'ya avukatlarının Brezilya'da devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınabileceği endişesiyle Brezilya'ya dönüşünü ertelemesini tavsiye ettiği belirtildi.

Bir hafta önce Bolsonaro, Ocak ayı içinde Brezilya'ya döneceğini ilan etmişti. Ancak şimdi Bolsonaro'nun 'bir süre daha ABD'de kalabileceği' ihtimali gündemde.

Bolsonaro, Ekim ayında Brezilya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş ve 30 Aralık'ta, görev süresinin ve dokunulmazlığının sona ermesinden iki gün önce ülkeyi terk ederek ABD'ye gitti.

Bolsonaro'nun destekçileri, 8 Ocak'ta Kongre binasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Anayasa Mahkemesi binalarına baskın düzenledi. Polis, aynı gün işgal edilen binaların kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı.

Brezilya federal polisi, saldırılara katılan bin 840'tan fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi. 10 Ocak'ta Brezilyalı Senatör Renan Calheiros, Bolsonaro'nun ABD'den derhal iade edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye resmi bir talepte bulundu.362947