Bolivya'nın ABD'ye kaçan cunta bakanı yolsuzluktan tutuklandı

Bolivya'da ABD güdümlü darbeyle iktidara gelen cuntanın İçişleri Bakanı Arturo Murillo, sığındığı ABD'de tutuklandı. Murillo cuntanın düşmesinden sonra ABD'ye kaçmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü, Murillo ve müsteşarı Sergio Mendez'in rüşvet ve kara para aklamayla ilgili suçlarla ilgili olarak geçen hafta tutuklandığını duyurdu. İkili, “bir ABD şirketi ve bireyleri tarafından Bolivya hükümeti sözleşmesini güvence altına almak için ödenen rüşveti almakla” ve ardından fonları aklamak için ABD finans sistemini kullanmakla suçlanıyor.

Bolivya’nın eski darbe rejiminin İçişleri Bakanı şu anda ABD'de multi-milyon dolarlık bir yolsuzluk vakası soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Eski İçişleri Bakanı Arturo Murillo'nun eski müsteşarı Sergio Rodrigo Méndez, 21 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Jeanine Añez rejiminde memurken Méndez biber gazı satın alımı için en az 582 bin dolar rüşvet istemek için kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı.

12 aylık cunta iktidarı sırasında çeşitli yolsuzluk vakalarındaki gelişmeleri takip eden vaka, rejim yetkililerinin büyük rüşvetler aldığı Bolivya’nın büyük ölçüde şişirilmiş fiyatlara biber gazı satın alması sırasında gerçekleşti.

Florida merkezli Bolivyalı-ABD'li "işadamları" ile Añez yetkilileri arasında, değeri 3,3 milyon doları olan gazın Brezilya'daki bir şirketten 5,6 milyon dolara alınması için bir anlaşma imzalanmıştı.

Darbe yönetiminin iki üst düzey ismi, Arturo Murillo ve Fernando Lopez (Añez’nin Savunma Bakanı), halkın baskısının ardından ilan edilen seçimleri Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) kazandıktan sonra Kasım 2020'de Brezilya'ya kaçtılar. Murillo buradan ABD'ye sığınırken Lopez'in hâlâ Brezilya'da olduğuna inanılıyor.

Söz konusu yolsuzluk dosyasında Bolivya-Amerikan çifte vatandaşları Luis Berkman ve Bryan Berkman'ın da isimleri geçiyor. Bu ikili polis ve askeri teçhizat tedarik firması Bravo Taktik Çözümleri ve Uluslararası Savunma Grubu'nu yöneten bir baba ve oğul ikili. Ayrıca, Berkmans ve Murillo'nun aslen geldiği Cochabamba'ya geri dönen Murillo'nun önceki ortaklarıdır. Luis Berkman 2001 yılında Bolivya'da silah kaçakçılığı yapmaktan hakkında tutuklama kararı çıkartıldıktan sonra ülkeden kaçmıştı. “Kaçakçılar mafyasının lideri” olarak anılan Berkman daha sonra ABD'ye yerleşti.

Baba-oğlu Berkman ve bir diğer kişi kefaletle serbest bırakılırken, Murillo ve eski müsteşarı tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Darbe rejimi, solunum cihazı satın alma da dahil olmak üzere bir çok işlemde çok sayıda yolsuzluğa imza attı. Cunta lideri Añez ve iki bakanı Mart ayından beri Bolivya'da tutuklu bulunuyor.

Murillo’nun kısa ömürlü bakanlık döneminde cuntaya karşı protestolara kanlı bir şekilde bastırıldı. Aralık 2019'da Murillo, Morales’in hakkında "terörizm" suçlamasıyla bir tutuklama emri yayınlamıştı.