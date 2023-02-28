Bölge için deprem uyarısı yaptı: 'Stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Pampal, Hatay’ın depreme hazır olması gerektiğine ve "8’e varan büyüklükte bir depremin beklendiğine" dikkat çekerek, açıklama yaptı. Pampal, tv100 yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Beklenmeyen bir durum değil tabi Doğanşehir fayının uç kısmında meydana geldi, zaten oradan kırılmaya başlamıştı. Göksun’a kadar olan kısım kırıldı, 7,6’lık depremi yarattı 6 Şubat’ta ve ondan sonra artçı yığılmaları o bölgede arttı.

5,6 büyüklüğündeki depreminde ona bağlı olduğunu düşünüyorum. Maalesef hasarlı yapılar yıkılıyor. Daha büyük artçılar da söz konusu olabilir.

Yer seçiminde yapılan hatalar düzeltilebilir. Yılların hatası düzeltilebilir. 39’dan beri Kuzey Anadolu fayı üzerinde 10-12 yıkıcı deprem yaşıyorsunuz. Genellikle alüvyal ovaların üzerindeki yapılar en çok can kaybına neden olan yapılar. Depremle ilgili yapı yapıyorsanız ana kurallar var. Zeminler depremin şiddetini 3-4 kat artırır. Dünyanın her yerinde alüvyon yapılara 10-15 katlı betonarme yapılmaz. Üstelik bizim o yapılarımızda yönetmeliklere uygun yapılmamış.

'Hatay yine etkilenecek'

Artık bu bölgelerde bu türden büyük depremler olmayacak. Hatay’ı buna dahil edemiyorum maalesef Hatay’ın güneyinde stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü. Hatay yine etkilenecektir. 8’e varan depremler hep yaşanmıştır. Eğer olursa, ki olma ihtimali yüksek. Çünkü oralarda da stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü. Hatay yine etkilenecektir. Burada en kadersiz, en şanssız kentimiz Hatay olmuştur. En kadersiz ve en şanssız kentimiz Hatay olmuştur.

'Hızlı davranmak gerekli olabilir'

Antakya fayı kırılarak 6,4'lük depremi doğurdu ve Hatay üç kez şamar yedi. Şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor. O bakımdan belki Hatay'da daha hızlı davranmak gerekli olabilir. Ama diğer yerlerde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğerlerinde çok acele etmeye gerek yok."