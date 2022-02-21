Boğaziçi'nin kayyum rektörü Naci İnci'ye yeni görev, TÜBİTAK'a atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın (TÜBİTAK) yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerine atama yapıldı. Atanan isimler arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TÜBİTAK Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Hasan Mandal görevine devam ederken, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof.Dr. Mehmet Naci İnci oldu.