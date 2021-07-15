Boğaziçi'ne kayyum olarak atanan, öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerine konu olan Melih Bulu, 6 ay sonunda görevden alındı.

Türkiye Komünist Partisi, Bulu'nun görevden alınması sonrası yaptığı paylaşımda, "Eylemler 6 aya biter diyen kayyum rektörün, şafak vakti görevden alındığını öğrendik. Boğaziçi’nden şirket, AKP’nin memurundan rektör olmaz demiştik. Boyun eğmeyen öğrenciler, akademisyenler değil; AKP bitecek!" dedi.