'Boğaziçi’nden şirket, AKP’nin memurundan rektör olmaz demiştik'

TKP, Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası 'Boğaziçi’nden şirket, AKP’nin memurundan rektör olmaz demiştik' paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

Boğaziçi'ne kayyum olarak atanan, öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerine konu olan Melih Bulu, 6 ay sonunda görevden alındı.

Türkiye Komünist Partisi, Bulu'nun görevden alınması sonrası yaptığı paylaşımda, "Eylemler 6 aya biter diyen kayyum rektörün, şafak vakti görevden alındığını öğrendik. Boğaziçi’nden şirket, AKP’nin memurundan rektör olmaz demiştik. Boyun eğmeyen öğrenciler, akademisyenler değil; AKP bitecek!" dedi.

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