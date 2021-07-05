Boğaziçi'ndeki direniş sergisi davasında reddi hakim talebi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan direnişte düzenlenen sergideki bir eser gerekçe gösterilerek “Halkı kin ve düşmanlığa alelen tahrik etme” suçlamasıyla 7 öğrenciye açılan davada ikinci duruşma bugün görüldü.

Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada öğrencilerin avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme reddi hakim talebini kabul etmedi, duruşmayı 17 Kasım'a erteledi. Üst mahkemenin reddi hakim kararını değerlendireceği belirtildi.

Akademisyenler: Öğrencilerimize karşı şiddet uygulamaya hakkınız yok, suç işliyorsunuz

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 124. kez rektörlük binasına döndüler. Akademisyenler nöbetin ardından Güney Kampüs Etiler Kapıya yürüdü ve 3 Temmuz Cumartesi günü özel güvenlik görevlilerinin öğrencilerini darp etmesine dair bir açıklama yaptılar.

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış yönetimimin 3 Temmuz 2021 Cumartesi sabahı ani ve herhangi bir somut gerekçeye dayanmayan bir kararla kampüslere girişleri 5 Temmuz sabahına kadar yasakladığını hatırlatan akademisyenler "Boğaziçi Üniversitesi tarihinde ilk defa, kampüse girmek isteyen hocalarımız bu keyfi karar gerekçe gösterilerek engellendi, kapıdan içeri alınmadı" dediler. Aynı günün akşamında, açıklama yapmaya çalışan öğrencilerin güvenlik görevlileri tarafından şiddete maruz bırakılıp dövülerek kampüs dışına çıkarıldığını belirten akademisyenler "Şiddete maruz kalan öğrenciler hastaneden darp raporu aldı. Bir öğrencimiz beyin kanaması şüphesiyle gözetim altına alındı" açıklamasını yaptı.

Güvenlik görevlilerine seslenen akademisyenler "Sizler Melih Bulu yönetiminin değil, bir kamu üniversitesinin çalışanlarısınız; göreviniz tüm kampüs sakinlerinin kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri özgür bir ortam yaratmaktır. Öğrencilerimize karşı şiddet uygulamaya hakkınız yok! Yetki aşımında bulunuyor, kanunsuz davranıyor ve suç işliyorsunuz. Size bu emredilse bile, davranışlarınızın sonuçlarından yine siz sorumlu tutulacak, bu konuda cezai yaptırımlara siz maruz kalacaksınız. Zira Türk Ceza Hukuku suçun ve cezanın şahsiliği ilkesini temel alır" dediler.

Akademisyenler açıklamanın ardından, Çağlayan Adliyesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına katıldılar.