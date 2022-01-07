Boğaziçililer'den duruşma öncesi basın açıklaması: Berke ve Perit’i de Silivri zindanından alacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi ve kayyum Naci İnci’nin şikayeti üzerine tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök ile tutuksuz yargılanan 12 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin duruşması başladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen basın açıklaması şöyle:

"Bugün burada Boğaziçi direnişinden mücadele arkadaşlarımız olan, başta 94 gündür özgürlüklerinden mahrum bırakılan Berke, Perit ve tutuksuz yargılanan 12 arkadaşımızın davası için bulunuyoruz. Bu dava yalnızca onların değil, hepimizin davasıdır. Çünkü kayyumlara karşı verdiğimiz mücadelede sadece onlar değil, onların şahsında Boğaziçi direnişinde verdiğimiz demokrasi mücadelesi de yargılanmak istenmektedir.

Bizler bir senedir üniversitemiz içerisinden dünyanın birçok yanına dokunan bir direnişi büyütmeye ve yükseltmeye çalıştık. Kayyum Melih Bulu’dan, kayyum Naci İnci’ye mücadelemizi ve umudumuzu bir kor gibi hep diri tuttuk. 1 yıldır taleplerimizi yükselterek demokrasi mücadelesi veren bizler için Melih Bulu “6 aya protestolar biter.” demişti. Ancak iktidarın hedef göstermelerine ve saldırılarına rağmen pes etmedik ve 6 ayda Melih Bulu’yu öğrenci dayanışmamız ile gönderdik. İşte bu mücadeleden saçılan iki ateş, Berke ve Perit demokratik üniversite mücadelesinde ne ileride ne de geride, tam yanımızdaydı. Hocalarımız türlü bahanelerle işten çıkarıldığında, kulüplerimiz kapatıldığında, önce okulumuza sonra arkadaşlarımıza kelepçe vurulduğunda, özel güvenlikler öğrencilere şiddet uyguladığında, üniversitemiz polis ablukasına alındığında, oradaydılar ve üzerimize vurulmaya çalışılan görünmez zincirleri beraber kırdık.

Berke ve Perit, özerk ve demokratik bir üniversite için, özgürlük için yükseltmeye çalıştığımız mücadelemize saldıran AKP iktidarı ve onun maşası kayyum Naci’nin şikayetiyle 6 Ekim günü tutuklandılar. İktidarın piyonu olan Naci İnci iki arkadaşımızı tutuklatarak, bizler üzerinde baskıyı arttırarak, soruşturmalarla, gözaltılarla ve tutuklamalarla biz öğrencilere saldırarak, bizleri korkutabileceğini sandı. Biz kayyumlardan da onları kukla gibi oynatanlardan da korkmuyoruz. Ancak onlar bizden o kadar korkuyor olacaklar ki önce kayyum Naci İnci kadınlar, LGBTİ+lar ve çocuklar için uygulanmayan 6284’ü kendisi için bir günde çıkarttırdı ve bugün arkadaşlarımız asılsız suçlamalarla 6 yıldan 32 yıla kadar hapis istemi ile yargılanıyor. Biz korkmuyoruz, çünkü cesaretimizi de meşruiyetimizi de mücadelemizin haklı olmasından ve türlü çabalara rağmen kıramadıkları dayanışmamızdan alıyoruz.

Arkadaşlarımızın “Mücadele umuttur, başka bir dünya mümkün” sözüyle bizler, mücadele azmimizle umudumuzu daha da yükseltiyoruz. Başka bir dünyanın, demokratik ve özgür bir ülkenin; özerk, ilerici ve demokratik bir üniversitenin mümkün olduğunun inancıyla nasıl ki daha önce 11 arkadaşımızı aldıysak bugün arkadaşlarımız Berke ve Perit’i de Silivri zindanından alacağız. Onlarla birlikte mücadeleyi örecek ve daha da yükselteceğiz. Kayyumları gönderip üniversitemizi tüm bileşenlerle yeniden inşa etmek, bu kayyum düzenini yıkmak için tüm arkadaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz. Biliyoruz ki: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"