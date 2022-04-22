Boğaziçili öğrenciler hakim karşısına çıktı

Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan, ardından kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin göreve getirilmesiyle devam eden protestolar sırasında öğrenciler Güney Kampüsü'te çadır kurmuştu. Bu sırada öğrencilere müdahale eden polis 45 kişiyi gözaltına almıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede öğrencilerin, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Öğrenciler bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya 43 sanık ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıklar ve avukatlar savunma yaptı.

Sanıklar darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını, vücutlarında morluklar oluştuğunu ve polisin kendilerine polisin, “İster rızanızla isterseniz zorla, her türlü gözaltına alacağız” dediğini belirttiler.

'Bir anda gözaltına alındım, darp edildim'

Sanık Berkay Yamaner mahkemedeki savunmasında, "Güneşli bir gündü. İddianamede üstüm çıplak bisiklet sürdüğüm yazıyor. Evet doğru, bisikletimle geziyordum. Bir baktım polis kampüse girmiş ve etrafımızı sarmış. Bir anda gözaltına alındım, darp edildim" dedi.

Erdoğan Turgut Kartal da mahkemede, "Polis bir uyarı yapmadı, toplanma görünce bakmaya gittim. Etrafımız sarıldı. Polis 'Hepinizi alacağız' diye tehdit ederek bizi gözaltına aldı. Ellerime 2 kelepçe taktılar. O kadar sıktılar ki kelepçenin birini kesmek zorunda kaldılar. Baş parmağımı hissetmiyordum" dedi.

Sanık avukatları müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, beraat taleplerinin "usul ve yasaya uygun olmadığı" gerekçesiyle reddine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ekim 2022 tarihine erteledi.

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yapan öğrenciler, yargılanan arkadaşlarının yanlarında olduklarını belirtti. (ANKA)