Boğaziçi yönetimi Can Candan'la ilgili yargı kararını uygulamadı

Boğaziçi Üniversitesi hocalarının kayyum rektöre karşı eylemi sürerken, üniversite yönetimi yargı kararına direniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan’ın görevine, kayyum Rektör Prof. Dr. Naci İnci son vermişti. Candan, 13 Ağustos 2021’de karara karşı yargıya başvurdu. Daha önce de hakkında verilen karar tedbiren durdurulan ve görevine yeniden atanan Candan için mahkeme yine iade kararı verdi ve bu defa tazminat ödenmesine hükmetti.

Üniversite yönetimi öğrencilerinin ve akademisyenlerin okulda davul zurnayla karşıladığı Can Candan'ın görevine, mahkeme kararına rağmen yine son verdi.

Rektör Yardımcısı Fazıl Önder Sönmez'in imzası ve kayyum Rektör Naci İnci'nin oluruyla Candan'a tebliğ edilen 'görev süresinin uzatılmaması' kararında "Ders verdiği alanda öğretim üyesi ataması yapılmış olduğundan hizmetine ihtiyaç bulunmaması" ve hakkında yönetimin açtığı disiplin soruşturmasını gerekçe gösterdi.