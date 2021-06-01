Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına ikinci kez kelepçe vuruldu

AKP'li Melih Bulu'nun rektör yardımcısı olarak atadığı Naci İnci, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla 2021-2022 Akademik Yılı 1.Yarıyılında bazı performans kriterlerini yerine getirmeyen akademisyenlerin ders vermesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu kararın ilk öznesi Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere ve eylemlere en çok destek veren akademisyenlerden Feyzi Erçin oldu ve yaz okulunda ders vermesi rektörlük tarafından engellendi.

Öğrenciler bu karara tepkilerini göstermek ve hocalarının yanında olduklarını göstermek için 31 Haziran Pazartesi günü 12.00'de akademisyenlerin Güney Kampüs meydanındaki sırt dönüş eylemine hocalarının etrafında bir çember çizerek katıldı.

Aynı günün akşamı Güney Kampüs meydanında çadırlarıyla kalmak istediler. Bir yandan Gezi’nin 8. Yıldönümü olması sebebiyle öğrencilerin sürdürmek istediği eylemlilik, kampüs içindeki ÖGB ve sivil polis tarafından engellenmeye çalışıldı ve öğrencilere 21.00’den sonra kampüsten çıkmadıkları takdirde müdahale edileceği söylendi.

Öğrenciler kampüslerinde ve çadırlarında kalma kararlarını açıkladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına polisler yığıldı ve Twitter'da #ÇetelerSerbestBoğaziçiAblukada tagi gündeme girdi. 21.00’den sonra da bir müddet müdahale etmeyen polis saat 01.30 sularında kampüse giriş yapıp öğrencileri dağıttı.

1 Haziran öğle saatlerinde, önceki gün çadır kurmuş öğrencileri fişleyen güvenlik, bir öğrenciye yumruk atarak saldırdı. Polis kısa bir süre için 2 öğrenciyi gözaltına aldı ancak sonrasında bıraktı.

Bu kargaşa sırasında okulun kapısı kapatıldı ve kapı ikinci kez kelepçelendi. Bir süre boyunca okula öğrencilerin ve akademisyenlerin girmesine izin verilmedi.

Öğrencilerin kapıda ısrarlı bekleyişi ve mücadelesi sonucunda kelepçe çıkarıldı, kapı yeniden açıldı.