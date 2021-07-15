Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş yasağı kalktı

AKP'li kayyum rektör Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde giriş kısıtlaması kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemi kampüslerinde öğrenci, akademik personel ve mezunlarımız için herhangi bir kampüs giriş kısıtlaması bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, girişlerin HES kodu ve kimlik ile yapılacağı belirtildi.

Melih Bulu, göreve geldikten sonra mezunların üniversiteye girişini yasaklamış, öğrencilerin kampüse girişine sınırlama getirmişti.