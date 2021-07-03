Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş yasağı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin kayyum rektöre tepkisi sürerken, üniversite rektörlüğünden tepki çeken bir adım daha geldi.

Rektörlük, süren eylemleri engellemek amacıyla "güvenlik ve sağlık riski" bahanesiyle kampüse girişleri 5 Temmuz'a kadar yasakladığını duyurdu.

Akademisyenler içeri alınmıyor

Öte yandan üniversite yönetiminin getirdiği yasaklar kapsamın akademisyenler de güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Konuya ilişkin akademisyen Can Candan, kişisel sosyal medya hesabından tutanak tuttuklarını belirtti.