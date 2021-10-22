Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ablukaya alındı: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı tepkilerini sürdüren öğrenciler, her gün Rektörlük önünde direniş çadırı kuruyor.

Bugün saat 18.00'de taleplerini dile getirmek üzere basın açıklaması yapacağını duyuran öğrenciler, polis tarafından ablukaya alındı.

soL'un edindiği bilgiye göre polisler Rektörlük binası önünde oturan öğrencilerin basın açıklaması yapacağını öğrenince etrafını sardı. Öğrencilerin oturma eylemini sonlandırıp okuldan çıkması istenirken, bu duruma karşı gelen 30-35 kadar öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Öğrenciler polislerin okula ait araçlarla içeri girdiğini anlattı.

Bu sabah direniş çadırlarının okul yönetiminin talimatıyla görevliler tarafından çalındığı ortaya çıkmış, yeni direniş çadırının kurulması özel güvenlik tarafından engellenmek istenmişti.