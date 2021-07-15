Boğaziçi Üniversitesi'nde kutlama: Seçim çağrısı yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Melih Bulu’nun ‘rektörlük’ görevine 'kayyum' olarak atanmasıyla başlayan protesto, “terörist” suçlamaları, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalardan sonra biten süreci Boğaziçililer, şarkı ve türküler ile kutladı.

Sosyal medyada da gündem olan görevden almanın ardından, Boğaziçililer seçim çağrısı yaptı, “Aylardır, yılladır karşı karşıya kaldığımız tahribatı da dayanışmamızla aşacağız! Üniversiteleri yeniden şekillendirmek, özgürleştirmek, yaşam mücadelemizi sürdürmek için yine kol kola duracağız” paylaşımında bulundu.

'Kayyumluk (Vekaleten)' tabelası asıldı

Akademisyenler rektörlük binasına 'Kayyumluk (Vekaleten)'yazılı bir tabela yapıştırdı.

Boğaziçi akademisiyenlerinin paylaştığı bilgi notunda "Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 28. Haftası. Bugün direnişin 193. günü. Melih Bulu’nun görevden alınması sonrası Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri bugün resmi tatil olmasına rağmen kampüste bir araya geldi. Öğrenciler ve mezunlarla birlikte çoşkulu bir şekilde bir kez daha #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek rektörlük binasına arkalarını döndüler" denildi.