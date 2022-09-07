Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin derslerinin onaylanmamasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci akademisyenlere karşı açtığı savaşta yeni bir adım attı. Üniversitede bazı hocaların vereceği dersler onaylanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 29 bölüm (tüm bölümler), 2 enstitü ve müdürü değiştirilen ATA (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü) akademisyenleri, bugün güz dönemi dersleri onaylanmayan akademisyenlere dair ortak bir açıklama yayımladı. Boğaziçili akademisyenlerin yaptığı yazılı açıklamada, yönetimin üniversite hayatına ciddi zararlar verdiği, birikimli hocaların eğitimden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

'Eğitim ortamına büyük hasar verdi'

Akademisyenlerin açıklaması şöyle:

“2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasının ardından başlayan süreçte, üniversitemizin temel ilkelerine aykırı olarak alınan tüm karar ve uygulamalara hukuk çerçevesinde itiraz etmekte, öte yandan eğitim ve araştırmalarımızı aksatmadan yürütmekteyiz. Ancak geldiğimiz noktada, seçilmiş dekanlarımızın, enstitü müdürlerimizin, ÜYK (Üniversite Yönetim Kurulu) ve ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) temsilcilerimizin atanmaması ve/veya usulsüzce görevden alınması ile giderek daha keyfi ve dayatmacı hale gelen yönetim tarzının, üniversitemizdeki eğitim ve araştırma ortamına büyük hasar verdiğinin altını çizmek isteriz.

Bölümlerin kurul kararıyla oluşturarak dekanlıklara ilettikleri programlara keyfi bir şekilde müdahale edilmekte, kurul kararları hiçe sayılarak, yarı zamanlı ve emekli hocalarımızın görevlendirmeleri onaylanmamakta, sözleşmeleri iptal edilmekte, açılması planlanan dersler kapatılmakta, bölüm ve fakülte kararları olmaksızın tepeden inme dersler açılmaktadır. Uzun yıllar Boğaziçi'ne hizmet etmiş olan kıymetli emekli ve emeritus hocalarımızın birikimleri hiçe sayılmakta, kurumumuz bu yetkin bilim insanlarının eğitime katkılarından yoksun bırakılmaktadır.

Lisans programlarımız öğrencilerin farklı bölüm ve fakültelerden dersler almalarına imkan veren bütünleşik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir bölümün programına yapılan müdahale lisans eğitiminin tümünü etkileyecektir.

Aşağıda belirtilen derslerin, bölümlerin uygun gördüğü hocalar tarafından açılmaması üniversitemizde nitelikli eğitim ve öğretimin aksamasına neden olacaktır.

Bu bağlamda Sonbahar 2022 akademik yarıyılının başlayabilmesi için, ekteki listedeki öğretim üyelerinin bölüm kararlarına istinaden görevlendirilmelerini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bölümler:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri Temel Eğitim Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Batı Dilleri ve Edebiyatları Çeviribilimi Dilbilim Felsefe Fizik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Ekonomi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler İşletme Uluslararası Ticaret Turizm İşletmeciliği Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği

Enstitüler:

ATA Enstitüsü akademisyenleri Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü"