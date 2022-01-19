Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı iddiası

Üniversite kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre YÖK, üniversitedeki üç dekanı görevden aldı. Dekanların hangileri olduğu bilgisi henüz netleşmezken, Mehmet Naci İnci'nin görevden almaları 'YÖK kararı' olarak bildirdiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl AKP'nin tepeden inme atamasıyla göreve getirilen rektör Melih Bulu, öğrenci ve öğretim görevlilerinin tepkileri sonucu istifa etmek zorunda kalmıştı. Sonrasında göreve getirilen Mehmet Naci İnci döneminde de tepkiler dinmedi. Öğretim görevlileri bir yılı aşkın süredir okulda sessiz şekilde protesto nöbetlerine devam ediyor.

Üniversite'de Hukuk ve İletişim fakülteleri geçtiğimiz yılki eylemler sonrasında YÖK kararıyla kurulmuştu. Görevden alınan dekanların bunların dışında olduğu tahmin ediliyor.

Okulun sitesinde dekanlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu

Fen-Edebiyat Fakültesi: Özlem Berk Albachten

Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Selami Kuran

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Rıza Metin Ercan

İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu (Dekan V)

Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez (Dekan V)