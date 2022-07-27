Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kendisini dekan vekili olarak atadı

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dekan Selami Kuran’ın yerine rektör Naci İnci kendisini atadı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekalet edecektir” denildi.