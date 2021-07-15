Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan isim belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Rektörlük adaylığı için ise başvuru ilanına çıkıldı.

Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Melih Bulu uzun süre rektör yardımcılığına atayacak kimse bulamamış, İnci, Bulu tarafından atanan az sayıda isimden biri olmuştu.

Boğaziçi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olan İnci'nin üniversitedeki akademisyenlere e-posta göndererek "yönetimle iletişim kanallarını açık tutup sürdürmek, genç akademisyenleri korumak, eğitim ve araştırma durmasın diye" aday olduğunu duyurduğu öğrenilmişti.

2018'de katıldığı bir nikahta dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AKP'li milletvekili Ömer Faruk Öz ve A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ile birlikte nikah şahitliği yapan Mehmet Naci İnci'nin Twitter hesabını kapattığı görüldü. İnci Twitter hesabından Ayasofya'nın cami olarak açılışını kutlamış ve "86 yıllık özlem sona erdi" mesajını paylaşmıştı.

Öğrenciler 'hiç utanmanız yok mu?' demişti

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Melih Bulu tarafından rektör yardımcısı olarak atanan Mehmet Naci İnci, rektörlük önünde nöbet tutan öğrencilerin yanına gelmiş, öğrencilerin "Bu kadar meslektaşınız, öğrenciniz protesto ederken, nasıl kabul ettiniz, tutuklu öğrencileriniz varken, onlarca kişi gözaltına alınmışken, 51 öğrenciniz süreklenerek gözaltına alınırken, hiç utanmanız yok mu?" sorularını yanıtsız bırakarak kaçmıştı.