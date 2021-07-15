Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Bulu'nun görevden alınmasını soL'a değerlendirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestoların sonucunda atanmış rektör Melih Bulu, atanmasıyla aynı yöntem kullanılarak dün gece yayınlanan Resmi Gazete ile görevden alındı. Melih Bulu görevden alınıp yerine vekaleten rektör yardımcılığı görevini kabul eden Naci İnci atanırken okula dair son durumu ve öğrencilerin görüşlerini Boğaziçi Sosyalist Fikir Kulübü üyesi, kimya bölümü öğrencisi Melike ile konuştuk.

Bir gece yarısı yapılan atamanın yine bir gece yarısı kararıyla geri çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eylemlerin ilk gününde astığımız pankartta “Boğaziçi’nden Şirket, AKP’nin Memurundan Rektör Olmaz!” demiştik, kararlı bir biçimde sürdürdüğümüz 6 aylık direnişimizin sonunda bu somut kazanımı görmek değerli. Düzenin kuklaları bir gece yarısı geldikleri gibi diğer bir gece yarısı da kendi haberleri bile olmadan gittiler. Siyasi iktidarın karşısına konulan gerçek ve kararlı bir tepkiden ne kadar korktuğunu bir kere daha görmüş olduk. Elbette ne Boğaziçi’nin, ne bugün Türkiye’deki gençlerin ne de direnişimizin başından beri bize destek olan halkın sorunları bu atamanın geri çekilmesiyle son bulmayacak. Ancak Boğaziçi’nde parlayan o kıvılcım tüm ülkeye umut oldu. İnsanları pasifize etmeye çalışan sahte seçeneklere, hesaplaşmak için illa da sandığı beklememiz gerektiğini söyleyenlere karşı kendi üniversitesinin yönetiminde söz söylemek isteyen Boğaziçi’nin gösterdiği irade üniversitemize, hayatımıza ve geleceğimize karşı yapılan tüm saldırılara karşı tek kurtuluş yolunun mücadele etmekten geçtiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Okulun içinde şu anda nasıl bir hava var? Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 6 aylık süreç ve elde edilen kazanım hakkında ne düşünüyor? Direniş başarıya ulaştı diyebilir miyiz?

Direnişimiz üniversitemizde seçimler düzenlenene kadar, bütün kayyumlar istifa edene kadar, üniversiteler aydınlanmanın yuvası olana kadar devam edecek. Ancak bu bizim mücadelemizin net bir kazanımı oldu, bundan ötürü çok mutluyuz. Melih Bulu ilk geldiğinde “6 ay direnirler, bırakırlar.” gibi şeyler söyleyerek vazgeçeceğimizi düşünmüştü ama biz vazgeçmedik ve mücadeleye devam ettik. Öğrenciler olarak bu süreçte kazandığımız deneyimlerden çok fazla şey öğrendik. Yalnızca ve yalnızca mücadele ederek bir şeyler elde edebileceğimizi bir kez daha gördük.

Önümüzdeki süreçte Boğaziçi’nde neler olacak? Sosyalist Fikir Kulübü ne öneriyor?

SFK olarak arkadaşlarımızla da yan yana gelerek önümüzdeki süreçte neler olacağını, neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Melih Bulu gidip de yerine bir başkası atanırsa bizim taleplerimiz karşılanmış olmayacak. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bütün üniversite bileşenlerinin dahil olacağı bir rektörlük seçimi düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Boğaziçi’ndeki mücadelemizin diğer üniversitelerdeki arkadaşlarımızın mücadelesinden, memleketteki eşitlik, laiklik, aydınlanma mücadelesinden bağımsız olmadığını da biliyoruz. Melih Bulu’nun temsil ettiği gericilik ve piyasacılığa karşı üniversitelerde ve hayatın her alanında mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmek ve yükseltmek için tüm dostlarımızı SFK’ya katılmaya çağırıyoz. Beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizi gördük, şimdi beraber okuyup üretelim ve aydınlık bir üniversite, düzen için mücadeleye devam edelim.